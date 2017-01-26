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Нехорошее соседство 28 января 2017 года, № 8

Нехорошее соседство

Жители поселка Волонтеровка обеспокоены незаконным строительством здания непонятного назначения рядом с их домами Подробнее...

Фоменко (Юмашева) Анна Федоровна – актриса драматического театра; Бузулук Александр Евгеньевич – корреспондент Мариупольского ТВ; Ионина Ольга Артуровна – клининговая группа Мариупольского ТВ. А также: Леонид Иович Гайдай (30 января 1923, г. Свободный, Амурская область - 19 ноября 1993, Москва) — советский кинорежиссёр, сценарист, актёр. Исаак Осипович Дунае ...

День памяти на Восточном 26 января 2017 года, № 7

День памяти на Восточном

В Мариуполе прошел митинг-реквием, посвященный погибшим во время обстрела микрорайона Подробнее...



Фото-ИЛЬИЧ Новые фото
Важно знать правду 24 января 2017 года, № 6

Важно знать правду

Посол Греции в Украине Георгиос Пукамисас впервые приехал с официальным визитом в Приазовье Подробнее...



Капризы погоды не испортили Крещение 21 января 2017 года, № 5

Капризы погоды не испортили Крещение

Море по колено, легкий мороз, танцы и песни – таким был праздник в Мариуполе Подробнее...



Сказали: поехали! 19 января 2017 года, № 4

Сказали: поехали!

Павел Жебривский и Вадим Бойченко открыли областную клиническую больницу и представили ее нового руководителя – Ольгу Голубченко Подробнее...



Лед тронулся 17 января 2017 года, № 3

Лед тронулся

Из-за погодных условий крещенские купания в этом году едва не оказались под угрозой срыва Подробнее...



Книгохранилища или центры досуга? 13 января 2017 года, № 2

Книгохранилища или центры досуга?

Чтобы выжить, украинским библиотекам нужно постоянно обновляться Подробнее...



Задача – добиться полного прекращения огня 6 января 2017 года, № 1

Задача – добиться полного прекращения огня

Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетил наш город Подробнее...



И в радости, и в печали 31 декабря 2016 года, № 145

И в радости, и в печали

2016 год через призму публикаций «Ильичевца. Город»: мы обозначили проблему, а в конце года посмотрели – был ли результат Подробнее...



Все на каток! 29 декабря 2016 года, № 144

Все на каток!

На открытии ледовой арены, подаренной мариупольцам меткомбинатом имени Ильича, был аншлаг Подробнее...



3 лунные сутки, I фаза Следует заниматься лишь повседневными делами. Освободите свой дух и тело от негативной энергии. Проведите очищение, сходите в сауну, займитесь гимнастикой. Не воспринимайте сны всерьез.

SELECTORNEWS - ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

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Читайте в газете Ильичевец 28 января 2017 года , № 8
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Не сбавлять темпов
Инвентаризация земли, новые подходы к озеленению, обновление городского транспорта – мэр рассказал о планах на 2017-й Подробнее...


Беречь пассажиров Беречь пассажиров
У мариупольских перевозчиков выявили более 400 нарушений Подробнее...


Горячие сердца и умные головы Горячие сердца и умные головы
Научно-техническая конференция еще раз доказала: у нашей металлургии есть будущее Подробнее...


Проблемы с коммуникацией
Ежедневно тысячи абонентов остаются без телефонной связи и Интернета из-за кабельных воров Подробнее...


Кладбищенские страсти
Виноградненский сельсовет дважды поменял решение о передаче мест захоронения на баланс мариупольским коммунальщикам Подробнее...


Красота в металле Красота в металле
Фотографы всех возрастов – профессионалы и аматоры – приглашаются для участия в конкурсе «Красота в металле», посвященном 120-летию комбината имени Ильича Подробнее...

Публично о личном с Светланой Кузминской
Территория чистого духа Территория чистого духа
Несостоявшийся металлург, а ныне известный художник Владимир Харакоз – апологет свободы мысли и творчества Подробнее...


Жебривский и Тука призвали остановить блокаду Донбасса
Блокада железной дороги в Донбассе может оставить без света и работы десятки тысяч людей. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука. Подробнее...


Чиновники новой формации
Программа по обучению сотрудников муниципалитета продолжается Подробнее...


Холодный день с горячим обедом Холодный день с горячим обедом
Общественники вместе с военными угощали бездомных на привокзальной площади Подробнее...


«Результат нашей работы – жизнь и здоровье детей»
Руководитель программы «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Юлия Герасименко – о спасении тяжелобольных детей и непростых ситуациях в работе Подробнее...


План мероприятий центра социальной защиты «Забота»
Подробнее...


На слуху: значимые события недели
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Мариупольцев приглашают на авторский проект «Высоцкий: черное и белое»
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Из-за хищения кабеля восемь тысяч мариупольцев остались без телефонной связи
14:47
У мариупольских перевозчиков выявили свыше 400 нарушений
14:01
На дорогах Мариуполя может появиться такси для людей в инвалидных колясках
13:00
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С начала года в Мариуполе образовалось 8 новых ОСМД
11:30
Мариупольский концерн с полувековой историей в этом году снова заработает?
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В Мариуполе создадут диспетчерский пункт единой диспетчерской скорой помощи
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09:34
В Мариуполе через две недели откроют кинологический центр
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17:35 Эстонцы расскажут жителям Донетчины основы создания добровольной обороны
16:36 Пенсионеры неподконтрольного Донбасса должны получать украинскую пенсию, - Черныш
15:45 Систему верификации переселенцев Донбасса необходимо изменить, - Тука
14:53 На Донбассе украинец вез через границу мясо в санях (ФОТО)
14:07 Миссия ОБСЕ на Донбассе уже работает в круглосуточном режиме, - Хуг
13:10 «За прошлый год на линии разграничения 300 000 раз нарушался режим прекращения огня», - ОБСЕ
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