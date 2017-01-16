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Елочка, гори!
Отслужившие свое новогодние деревья используют как топливо Подробнее...
Блог Николая Пожогина
Фактор риска
Как рассказали мариупольские библиотекари, на семинары и тренинги «Библиомоста» приглашаются польские и литовские коллеги. И они постоянно предупреждают об опасности закрытия библиотек. Подробнее...
Проверка сил перед ВНО
Идет регистрация на пробное тестирование Подробнее...
Кладбище домашних животных
Заброшенная часть Приморского парка превращается в могильник Подробнее...
Улицу Макара Мазая хотят украсить яркими граффити
Кальмиусская райадминистрация объявила конкурс на лучшую идею Подробнее...
Бояться нечего
В горбольнице №2 сокращения штата не будет Подробнее...
Начался новый этап подачи е-деклараций
Однако из-за технических проблем процесс декларирования на грани срыва Подробнее...
Вечная память герою
В Сартане открыли мемориальную доску в честь погибшего земляка Подробнее...
Донецкая железная дорога на грани остановки?
ДонЖД может остановиться из-за нехватки топлива. Подробнее...
Состоится очередная сессия горсовета
Распоряжением городского головы 25 января созывается XV сессия Мариупольского горсовета VII созыва. Подробнее...
Чтобы детство было мирным
Малышей из прифронтовых сел поздравили в Сартане Подробнее...
200 лет – не возраст
Новогодний «Щелкунчик» – подарок Мариупольской драмы к юбилею сказки Подробнее...
Конкурс новогодних селфи завершен
В Мариупольском городском совете завтра подведут итоги новогоднего конкурса селфи. Подробнее...
Полицейские проведут уроки в школах
Представители департамента образования и патрульной полиции реализуют совместный проект, в ходе которого будут обучать детей правилам поведения в экстренных ситуациях. Подробнее...
Книгочеи с Светланой Кузминской
Лучшие книги 2016 года
Что читать, на какие новинки литературы обратить внимание, подскажут рейтинги Подробнее...
Обратная связь с Татьяной Мацковой
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Город спорта с Александром Куртовым
В десятку: рейтинг лучших спортсменов Мариуполя
«Ильичевец. Город» составил собственный список Подробнее...
Город спорта с Александром Куртовым
Вспоминая Владимира Бойко
Первый всеукраинский турнир по футболу памяти Героя Украины, бывшего почетного президента ФК «Ильичевец» Владимира Семеновича Бойко стартовал 9 января в крытом спорткомплексе «Ильичевец». Подробнее...
Город спорта с Александром Куртовым
Мини-футбол
Продолжается розыгрыш кубка Мариуполя по мини-футболу среди городских команд. Подробнее...
Город истории с Сергеем Буровым
Кино вместо партийной карьеры
Известному украинскому режиссеру-документалисту, уроженцу Мариуполя Виктору Шкурину 5 января исполнилось 85 лет Подробнее...
Внесены изменения в решения горсовета
Во исполнение требований Закона Украины от 20.12.2016 г. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» Подробнее...
Начнут работу постоянные комиссии
С 16 января начинаются заседания депутатских комиссий. Подробнее...
На слуху: значимые события недели
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