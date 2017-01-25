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Ильичевец
Сегодня: 26 января 2017 года, Четверг
Сказали: поехали!
На судоремонтном снова форс-мажор
«Альберт, або Найвища форма страти»
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День памяти на Восточном 26 января 2017 года, № 7

День памяти на Восточном

В Мариуполе прошел митинг-реквием, посвященный погибшим во время обстрела микрорайона Подробнее...

Носов Сергей Михайлович – начальник специального отдела меткомбината имени Ильича; Гусев Юрий Вячеславович – заведующий учебным отделом ПГТУ; Мишнев Дмитрий Александрович – полузащитник ФК «Ильичевец»; Папакица Кирилл Валериевич – депутат Мариупольского горсовета; Пивень Наталья Михайловна – заведующая подготовительным отделением ПГТУ; ...

Важно знать правду 24 января 2017 года, № 6

Важно знать правду

Посол Греции в Украине Георгиос Пукамисас впервые приехал с официальным визитом в Приазовье Подробнее...



Фото-ИЛЬИЧ Новые фото
Капризы погоды не испортили Крещение 21 января 2017 года, № 5

Капризы погоды не испортили Крещение

Море по колено, легкий мороз, танцы и песни – таким был праздник в Мариуполе Подробнее...



Сказали: поехали! 19 января 2017 года, № 4

Сказали: поехали!

Павел Жебривский и Вадим Бойченко открыли областную клиническую больницу и представили ее нового руководителя – Ольгу Голубченко Подробнее...



Лед тронулся 17 января 2017 года, № 3

Лед тронулся

Из-за погодных условий крещенские купания в этом году едва не оказались под угрозой срыва Подробнее...



Книгохранилища или центры досуга? 13 января 2017 года, № 2

Книгохранилища или центры досуга?

Чтобы выжить, украинским библиотекам нужно постоянно обновляться Подробнее...



Задача – добиться полного прекращения огня 6 января 2017 года, № 1

Задача – добиться полного прекращения огня

Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетил наш город Подробнее...



И в радости, и в печали 31 декабря 2016 года, № 145

И в радости, и в печали

2016 год через призму публикаций «Ильичевца. Город»: мы обозначили проблему, а в конце года посмотрели – был ли результат Подробнее...



Все на каток! 29 декабря 2016 года, № 144

Все на каток!

На открытии ледовой арены, подаренной мариупольцам меткомбинатом имени Ильича, был аншлаг Подробнее...



Мариуполь войдет в четверку самых безопасных 27 декабря 2016 года, № 143

Мариуполь войдет в четверку самых безопасных

В нашем городе открыт первый в Украине аналитический сервисный центр полиции – результаты его работы впечатляют Подробнее...



28 лунные сутки, IV фаза Благоприятный день, в который возможно духовное прозрение, познание прошлого рождения, период постижения высших истин. В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции.

SELECTORNEWS - ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

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Читайте в газете Ильичевец 26 января 2017 года , № 7
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Определились с приоритетами
Принята Программа экономического и социального развития города на 2017 год Подробнее...


Прощай, аналог! Здравствуй, цифра!
Переход на цифровое ТВ в Украине начнется уже этим летом. Чего ждать мариупольцам? Подробнее...


На судоремонтном снова форс-мажор На судоремонтном снова форс-мажор
Обыски и изъятие документов мешают полноценной стабильной работе предприятия Подробнее...


Мариупольское телевидение возглавила Ирина Дудина
Редактор публицистических программ Мариупольского телевидения Ирина Дудина назначена генеральным директором телеканала. Нового руководителя представил президент МТВ Константин Коломоец. Подробнее...


Выздоравливать с комфортом
В мариупольской больнице появился бесплатный Wi-Fi для пациентов и персонала Подробнее...


Народный депутат проведет прием
Народный депутат Украины Мустафа Найем проведет личный прием граждан. Подробнее...


Наливайкам возле детсадов не место
Закусочная «Ни пуха ни пера» на улице Латышева, 27-а вызывает резкое неприятие у жителей Черемушек. Подробнее...


Пост принял
Мариупольский горздрав возглавит хирург из Киева Подробнее...


«Я б в ремонтники пошел» «Я б в ремонтники пошел»
Промcервис провел круглый стол с городской службой занятости Подробнее...


Обратная связь с Татьяной Мацковой
Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Подробнее...


Объединение ради мира и развития
В Мариупольском городском совете зарегистрирована депутатская группа Подробнее...


Азовстальцами станут лучшие Азовстальцами станут лучшие
Выпускники программы «Школа – вуз – комбинат» успешно защитили магистерские работы Подробнее...


ОСМД в приоритете
В минувший вторник состоялся личный прием городского головы Вадима Бойченко. Один из вопросов, который подняли мариупольцы, касался взаимоотношений общества совладельцев многоквартирного дома и собственников магазина, расположенного в том же здании. Подробнее...


Азовское море нужно спасать
Свойство экосистемы к самовосстановлению еще не утрачено, помогут жесткие меры Подробнее...


«Альберт, або Найвища форма страти» «Альберт, або Найвища форма страти»
Мариупольцы увидят перформанс по рассказу Юрия Андруховича Подробнее...

PRO-творчество с Светланой Кузминской
Сойкино крыло из прошлого Сойкино крыло из прошлого
В драматическом театре Мариуполя премьера по новелле украинского классика Ивана Франко Подробнее...


Поможем театру слоганом!
Мариупольская драма объявила конкурс Подробнее...


С признаками подделки
Мариуполец ездил на автомобиле с перебитым номером и фальшивыми документами Подробнее...


Кто устроил в центре города трамвайный коллапс? Кто устроил в центре города трамвайный коллапс?
Синий Daewoo Lanos блокировал движение около десяти трамваев в центре города в минувший вторник Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
Александр Севидов: «Футболисты «Ильичевца» хотят играть в Премьер-лиге» Александр Севидов: «Футболисты «Ильичевца» хотят играть в Премьер-лиге»
Главный тренер мариупольской команды поделился планами на весеннюю часть сезона Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
Впереди – плей-офф
Четвертьфиналисты Кубка Мариуполя известны Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
В Мариуполе только победы
В Мариуполе в чемпионате Украины среди команд суперлиги гандбольный клуб «Шахтер-Академия» дважды сыграл со львовским «Политехником». Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
«Металлург» – зимний чемпион
В течение двух месяцев на поле с искусственным покрытием стадиона «Азовсталь» проходил зимний футбольный турнир городских команд. Подробнее...


Городская афиша
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