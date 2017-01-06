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С Рождеством Христовым!
Новогодние и рождественские праздники наполняют нас детскими воспоминаниями, ощущением волшебства и счастья. Это время, когда люди вокруг становятся добрее, мы начинаем верить в чудеса и погружаемся в мир давних обычаев и традиций. Подробнее...
В новый год из Мариуполя
Президент Петр Порошенко встретил праздник с украинскими военными Подробнее...
Добро пожаловать в мир!
Вадим Бойченко навестил малышей, родившихся в первый день нового года Подробнее...
Без поддержки Мариуполь не останется
В минувший вторник, сразу же после поездки в Виноградное, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко провел встречу с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Подробнее...
Будущее зависит от нас
Глава Донетчины назвал первоочередные задачи для области – строительство новой инфраструктуры и повышение сознательности жителей Подробнее...
МАФов станет меньше
Депутаты Мариупольского горсовета на декабрьской сессии утвердили комплексные схемы размещения временных сооружений и их архитектурного типа для осуществления предпринимательской деятельности на территории Кальмиусского, Левобережного и Приморского районов. Подробнее...
Подарки из города Пафос
Греки-киприоты поддержали сартанских ребятишек Подробнее...
Новогодняя сказка для ребят
Маленькие переселенцы с радостью помогли Деду Морозу нарядить елку Подробнее...
Самые странные петиции – 2016
Чего требовали мариупольцы от городской власти? Подробнее...
Дождь перед Рождеством
Непогода в Мариуполе стала причиной ДТП и травм Подробнее...
Обратная связь с Татьяной Мацковой
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Сергей Матвиенков: «Дыры в бюджете видны невооруженным глазом»
Главная смета страны на 2017 год не решает ключевых задач – это развитие экономики и повышение благосостояния граждан, считает депутат Подробнее...
Архитектурная либерализация
Для перепланировки жилья разрешение не нужно Подробнее...
Теплоснабжение можно обрезать
Утвердили состав комиссии, которая будет решать вопрос отключения отопления у горожан Подробнее...
Чудеса случаются, главное – верить
Праздничным настроением с читателями «Ильичевца. Город» поделились известные мариупольцы Подробнее...
Рецепты из горсовета
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Город спорта с Александром Куртовым
Давид Табатадзе: «Мариупольцы, занимайтесь физкультурой и спортом!»
Начальник управления физической культуры и спорта подвел итоги спортивного года Подробнее...
Город спорта с Александром Куртовым
И кикбоксинг по плечу
Мариупольские спортсмены стали чемпионами в открытом межрегиональном турнире Wizard Open Подробнее...
Городская афиша
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На слуху: значимые события недели
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