

Не сбавлять темпов

Инвентаризация земли, новые подходы к озеленению, обновление городского транспорта – мэр рассказал о планах на 2017-й Подробнее...



Беречь пассажиров

У мариупольских перевозчиков выявили более 400 нарушений Подробнее...



Горячие сердца и умные головы

Научно-техническая конференция еще раз доказала: у нашей металлургии есть будущее Подробнее...



Проблемы с коммуникацией

Ежедневно тысячи абонентов остаются без телефонной связи и Интернета из-за кабельных воров Подробнее...



Кладбищенские страсти

Виноградненский сельсовет дважды поменял решение о передаче мест захоронения на баланс мариупольским коммунальщикам Подробнее...



Красота в металле

Фотографы всех возрастов – профессионалы и аматоры – приглашаются для участия в конкурсе «Красота в металле», посвященном 120-летию комбината имени Ильича Подробнее...

Публично о личном с Светланой Кузминской

Территория чистого духа

Несостоявшийся металлург, а ныне известный художник Владимир Харакоз – апологет свободы мысли и творчества Подробнее...



Жебривский и Тука призвали остановить блокаду Донбасса

Блокада железной дороги в Донбассе может оставить без света и работы десятки тысяч людей. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука. Подробнее...



Чиновники новой формации

Программа по обучению сотрудников муниципалитета продолжается Подробнее...



Холодный день с горячим обедом

Общественники вместе с военными угощали бездомных на привокзальной площади Подробнее...



«Результат нашей работы – жизнь и здоровье детей»

Руководитель программы «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Юлия Герасименко – о спасении тяжелобольных детей и непростых ситуациях в работе Подробнее...



План мероприятий центра социальной защиты «Забота»

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На слуху: значимые события недели

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