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«Здоровье» приказало долго жить?
Здание азовмашевского профилактория законсервировано, большинство жильцов вынуждены выселиться Подробнее...
Продолжать реформы и бороться с коррупцией
Это лучший ответ агрессору, заявил министр иностранных дел Дании во время визита в Мариуполь Подробнее...
Эра высоких технологий
Готов ли город к внедрению в общественном транспорте единого электронного билета? Подробнее...
Реформа должна быть эффективной
Мариуполь является активным участником реформы административно-территориального устройства. В рамках генерального плана местные власти уже обратились в Покровский и Бердянский сельские советы с просьбой, чтобы там рассмотрели вопрос присоединения к нашему городу. Подробнее...
Есть над чем работать
Премьер-министр грозился разогнать службу занятости – чтобы этого не случилось, на местах делают упор на универсальность и гибкость Подробнее...
Из школы – в ясли
В поселке Волонтеровка появится первый детский сад Подробнее...
Сартана осталась без газа, а Садки – без света
Из-за аварии на газораспределяющей подстанции №2 в минувший вторник в Сартане без важного ресурса осталось 720 домов поселка. Подробнее...
Давайте созидать вместе
Стартовал шестой конкурс социальных проектов «Город – нашими руками» Подробнее...
120 огненных лет
Меткомбинат имени Ильича в феврале 2017 года отмечает 120-летие. За это время он преодолел немало трудностей, пережил три войны, но благодаря своим труженикам стал флагманом отечественной металлургии. «Ильичевец. Город» продолжает цикл публикаций о славных событиях жизни промышленного гиганта. Подробнее...
Pro-творчество с Николаем Пожогиным
Командор и аристократ
В художественном музее имени Архипа Куинджи открылась выставка памяти Леонида Бондаренко – одного из патриархов мариупольской живописи Подробнее...
«Альберту» оказали теплый прием
Нашумевший украинский спектакль «Альберт, или Наивысшая форма казни» – проект писателя Юрия Андруховича, автора вышеупомянутой повести, и режиссера Ольги Михайлюк – был очень тепло принят мариупольской публикой и стал для нашего города одним из главных культурных событий этой зимы. Подробнее...
Мир увлечений с Светланой Кузминской
Театр становится ближе
В Мариуполе на базе МГУ появился арт-центр. Цель его – просвещение, общение и творчество Подробнее...
Мир увлечений с Светланой Кузминской
Музыка. Память. Любовь
В Мариуполе пройдет вечер, посвященный памяти Кузьмы Скрябина. Встреча состоится по инициативе паралимпийского чемпиона, пловца Даниила Чуфарова, фан-клуба «Люди як кораблі» и реализуется коллективом ДК «Молодежный». Подробнее...
Мир увлечений с Светланой Кузминской
Из истории мариупольского театра
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Город спорта с Александром Куртовым
Вадим Дубровский: «В Таиланд хочется приезжать еще и еще»
Мариупольский тренер по тайскому боксу совершенствует свое мастерство на родине боевого искусства Подробнее...
Город спорта с Александром Куртовым
Силачи Мангуша держат марку
На чемпионате Украины спортсмены из приазовского поселка завоевали три награды Подробнее...
Город спорта с Александром Куртовым
Стипендии – лучшим
На встрече с представителями мариупольских СМИ начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе представил мариупольских спортсменов, которым в этом году будут назначены стипендии городского совета. Подробнее...
Налоговики приглашают декларировать доходы
Мариупольская объединенная государственная налоговая инспекция напоминает, что с 1 января 2017 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2016 года. Подробнее...
Ребенка втайне от матери вывезли в Донецк
Мариупольские полицейские проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика в Донецк. Подробнее...
Городская афиша
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