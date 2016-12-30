

Каким 2016-й стал для Мариуполя?

Редакция сайта MRPL.CITY подобрала определения уходящему году Подробнее...



С Новым 2017 годом!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Подробнее...

Говорит главред

Спасибо за доверие!

В последний день уходящего года все мы так или иначе подводим итоги, как бы нам того ни хотелось. Спешим все успеть – раздать долги, подтянуть «хвосты» и оставить в 2016-м все плохое и негативное. Подробнее...



Целых два Деда Мороза

Подарки и увлекательное приключение – маленьким мариупольцам к новогодним праздникам Подробнее...



Сладкие подарки от мэрии

Почти пять тысяч детей льготных категорий получили новогодние наборы Подробнее...



Волшебство в ладошку

Благотворительная акция «Елочка желаний» исполняет детские мечты Подробнее...



Счастья вам и здоровья!

На официальном сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция, в которой украинцы призывают Петра Порошенко отменить новогоднее телепоздравление. Мариупольцы такую инициативу не поддерживают Подробнее...



Подарок для телезрителей

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«Постные телеблюда»

Из-за кризиса телеканалы экономят на новогодних шоу Подробнее...



Спортсмены и бездомные животные

Мариупольские зоозащитники выпустили благотворительный календарь Подробнее...



День накануне нового года

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Зверье мое с Еленой Улановой

Пернатый будильник

В гостях у удивительной птицы, которая разбирается в часах Подробнее...



Что приготовил нам Огненный Петух?

Для аккуратных, честных и инициативных следующий год может стать судьбоносным Подробнее...



Новый год в кругу семьи

Забудьте ссоры и обиды и насладитесь общением с близкими Подробнее...

Город смеха с Владимиром Щербаковым

Стальной юмор

В честь 120-летия комбината имени Ильича команды КВН сразились в юбилейном турнире Подробнее...



Личный прием Степана Махсмы

Секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма проведет личный прием граждан Подробнее...



Городская афиша

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На слуху: значимые события года

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