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Не сбавлять темпов
Инвентаризация земли, новые подходы к озеленению, обновление городского транспорта – мэр рассказал о планах на 2017-й Подробнее...
Беречь пассажиров
У мариупольских перевозчиков выявили более 400 нарушений Подробнее...
Горячие сердца и умные головы
Научно-техническая конференция еще раз доказала: у нашей металлургии есть будущее Подробнее...
Проблемы с коммуникацией
Ежедневно тысячи абонентов остаются без телефонной связи и Интернета из-за кабельных воров Подробнее...
Кладбищенские страсти
Виноградненский сельсовет дважды поменял решение о передаче мест захоронения на баланс мариупольским коммунальщикам Подробнее...
Красота в металле
Фотографы всех возрастов – профессионалы и аматоры – приглашаются для участия в конкурсе «Красота в металле», посвященном 120-летию комбината имени Ильича Подробнее...
Публично о личном с Светланой Кузминской
Территория чистого духа
Несостоявшийся металлург, а ныне известный художник Владимир Харакоз – апологет свободы мысли и творчества Подробнее...
Жебривский и Тука призвали остановить блокаду Донбасса
Блокада железной дороги в Донбассе может оставить без света и работы десятки тысяч людей. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука. Подробнее...
Чиновники новой формации
Программа по обучению сотрудников муниципалитета продолжается Подробнее...
Холодный день с горячим обедом
Общественники вместе с военными угощали бездомных на привокзальной площади Подробнее...
«Результат нашей работы – жизнь и здоровье детей»
Руководитель программы «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Юлия Герасименко – о спасении тяжелобольных детей и непростых ситуациях в работе Подробнее...
План мероприятий центра социальной защиты «Забота»
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На слуху: значимые события недели
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