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И в радости, и в печали 31 декабря 2016 года, № 145

И в радости, и в печали

2016 год через призму публикаций «Ильичевца. Город»: мы обозначили проблему, а в конце года посмотрели – был ли результат Подробнее...

Костюк Владимир Иванович – директор спорткомплекса «Портовик», заслуженный тренер Украины; Кутана Иван Дмитриевич – генеральный директор ООО «Завод «Октябрь»; Узун Владимир Ильич – ветеран Мари­упольского трамвайно-троллейбусного управления; Шеретько Анатолий Васильевич – депутат Мариупольского горсовета. А также:  1431 & ...

Все на каток! 29 декабря 2016 года, № 144

Все на каток!

На открытии ледовой арены, подаренной мариупольцам меткомбинатом имени Ильича, был аншлаг Подробнее...



Фото-ИЛЬИЧ Новые фото
Мариуполь войдет в четверку самых безопасных 27 декабря 2016 года, № 143

Мариуполь войдет в четверку самых безопасных

В нашем городе открыт первый в Украине аналитический сервисный центр полиции – результаты его работы впечатляют Подробнее...



Реалистичен и сбалансирован 24 декабря 2016 года, № 142

Реалистичен и сбалансирован

Депутаты Мариупольского горсовета утвердили городской бюджет на 2017 год: в рамках децентрализации увеличилась как доходная, так и расходная часть Подробнее...

В экологическом вопросе найден компромисс 22 декабря 2016 года, № 141

В экологическом вопросе найден компромисс

На общественных слушаниях меткомбинаты заявили об ускорении реализации ряда экологических проектов Подробнее...



Добром согреть сердца 20 декабря 2016 года, № 140

Добром согреть сердца

Городской голова прочел детям сказку о Николае Чудотворце Подробнее...



Мэр призывает ускориться 17 декабря 2016 года, № 139

Мэр призывает ускориться

Сроки реализации природоохранных проектов были продлены, но на встрече с городским головой гендиректора пообещали – корректировка будет Подробнее...



Год преодоления и возрождения 15 декабря 2016 года, № 138

Год преодоления и возрождения

Пора оглянуться назад и оценить итоги работы нового мэра и его команды Подробнее...



Как жить будем? 13 декабря 2016 года, № 137

Как жить будем?

Отразится ли повышение минималки на доходах украинцев Подробнее...



Смертельная игра 10 декабря 2016 года, № 136

Смертельная игра

В Мариуполе 15-летняя девушка выполнила команду модератора соцсетей и прыгнула с 13-этажа – тревожный сигнал для общественности и правоохранителей Подробнее...



4 лунные сутки, I фаза, луна в знаке Водолея Семь раз отмерь, один – отрежь. Старайтесь сначала обдумать свои действия и только потом принимайте решения. В этот день встречаются силы добра и зла. Категорически не рекомендуется быть в одиночестве.

SELECTORNEWS - ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

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Читайте в газете Ильичевец 31 декабря 2016 года , № 145
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От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Подробнее...

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Спасибо за доверие!
В последний день уходящего года все мы так или иначе подводим итоги, как бы нам того ни хотелось. Спешим все успеть – раздать долги, подтянуть «хвосты» и оставить в 2016-м все плохое и негативное. Подробнее...


Целых два Деда Мороза Целых два Деда Мороза
Подарки и увлекательное приключение – маленьким мариупольцам к новогодним праздникам Подробнее...


Сладкие подарки от мэрии Сладкие подарки от мэрии
Почти пять тысяч детей льготных категорий получили новогодние наборы Подробнее...


Волшебство в ладошку
Благотворительная акция «Елочка желаний» исполняет детские мечты Подробнее...


Счастья вам и здоровья!
На официальном сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция, в которой украинцы призывают Петра Порошенко отменить новогоднее телепоздравление. Мариупольцы такую инициативу не поддерживают Подробнее...


Подарок для телезрителей
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«Постные телеблюда»
Из-за кризиса телеканалы экономят на новогодних шоу Подробнее...


Спортсмены и бездомные животные Спортсмены и бездомные животные
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День накануне нового года
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Зверье мое с Еленой Улановой
Пернатый будильник Пернатый будильник
В гостях у удивительной птицы, которая разбирается в часах Подробнее...


Что приготовил нам Огненный Петух?
Для аккуратных, честных и инициативных следующий год может стать судьбоносным Подробнее...


Новый год в кругу семьи
Забудьте ссоры и обиды и насладитесь общением с близкими Подробнее...

Город смеха с Владимиром Щербаковым
Стальной юмор Стальной юмор
В честь 120-летия комбината имени Ильича команды КВН сразились в юбилейном турнире Подробнее...


Личный прием Степана Махсмы
Секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма проведет личный прием граждан Подробнее...


Городская афиша
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На слуху: значимые события года
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