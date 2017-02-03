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Работа на грани
На меткомбинате имени Ильича делается все возможное, чтобы избежать остановки Подробнее...
Авдеевке помогает вся Украина
Город у линии фронта живет в условиях, близких к гуманитарной катастрофе Подробнее...
Мир и война у дверей Европы
Французская делегация заверила мариупольцев в полной поддержке Подробнее...
Пользы экономике не будет
Юрий Зинченко уличил «Укрзалізницю» в скрытом повышении тарифов Подробнее...
Сартана снова под обстрелом
Повреждены дома, никто из жителей не пострадал Подробнее...
Блог Юлии Франжевой
Горячие сердца и стальные нервы
В работе службы «102» бывает достаточно нестандартных ситуаций, тем не менее профессионализм оператора заключается в том, чтобы не перейти грань от хладнокровной выдержки до равнодушного формализма и от естественного сочувствия до потери контроля над ситуацией. Подробнее...
Вагоны киевского поезда обновят
В Мариуполе в 2017 году отремонтируют 135 вагонов пассажирских поездов всех направлений Подробнее...
Депутатам выдали учебники
При поддержке США в Мариуполе состоялся двухдневный семинар Подробнее...
Публично о личном с Татьяной Мацковой
Побеждает сильнейший
Стронгмен с двумя высшими образованиями Александр Лашин о правильных целях, кумирах и папиных дочках Подробнее...
Степан Махсма проведет личный прием
Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма проведет личный прием граждан Подробнее...
На слуху: значимые события недели
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План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4) Подробнее...