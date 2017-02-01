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Ильичевец
Сегодня: 1 февраля 2017 года, Среда
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В помощь жителям Авдеевки 2 февраля 2017 года, № 10

В помощь жителям Авдеевки

Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город Подробнее...

Перкова Любовь Васильевна – библиотекарь библиотеки профкома меткомбината имени Ильича; Фатенко Сергей Валентинович – начальник коксового цеха меткомбината «Азовсталь». А также: 1795 — Александр Филиппович Смирдин, книгоиздатель и книгопродавец. 1805 — Луи Огюст Бланки, французский революционер, утопист-коммунист. 1811 — Ромуальд Зенкевич (Рамуальд ...

Футбольная академия вступает в игру 31 января 2017 года, № 9

Футбольная академия вступает в игру

Перед первым официальным матчем ее воспитанникам вручили новую форму Подробнее...



Фото-ИЛЬИЧ Новые фото
Нехорошее соседство 28 января 2017 года, № 8

Нехорошее соседство

Жители поселка Волонтеровка обеспокоены незаконным строительством здания непонятного назначения рядом с их домами Подробнее...



День памяти на Восточном 26 января 2017 года, № 7

День памяти на Восточном

В Мариуполе прошел митинг-реквием, посвященный погибшим во время обстрела микрорайона Подробнее...



Важно знать правду 24 января 2017 года, № 6

Важно знать правду

Посол Греции в Украине Георгиос Пукамисас впервые приехал с официальным визитом в Приазовье Подробнее...



Капризы погоды не испортили Крещение 21 января 2017 года, № 5

Капризы погоды не испортили Крещение

Море по колено, легкий мороз, танцы и песни – таким был праздник в Мариуполе Подробнее...



Сказали: поехали! 19 января 2017 года, № 4

Сказали: поехали!

Павел Жебривский и Вадим Бойченко открыли областную клиническую больницу и представили ее нового руководителя – Ольгу Голубченко Подробнее...



Лед тронулся 17 января 2017 года, № 3

Лед тронулся

Из-за погодных условий крещенские купания в этом году едва не оказались под угрозой срыва Подробнее...



Книгохранилища или центры досуга? 13 января 2017 года, № 2

Книгохранилища или центры досуга?

Чтобы выжить, украинским библиотекам нужно постоянно обновляться Подробнее...



Задача – добиться полного прекращения огня 6 января 2017 года, № 1

Задача – добиться полного прекращения огня

Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетил наш город Подробнее...



6 лунные сутки, I фаза, луна в знаке Овна  День радости, обретения благодати, любви и прощения. Рекомендуется заниматься медитацией и дыхательными упражнениями. Благоприятно наслаждаться ароматами и звуками.

SELECTORNEWS - ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

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Читайте в газете Ильичевец 2 февраля 2017 года , № 10
Новости выпуска:


«Здоровье» приказало долго жить?
Здание азовмашевского профилактория законсервировано, большинство жильцов вынуждены выселиться Подробнее...


Продолжать реформы и бороться с коррупцией Продолжать реформы и бороться с коррупцией
Это лучший ответ агрессору, заявил министр иностранных дел Дании во время визита в Мариуполь Подробнее...


Эра высоких технологий
Готов ли город к внедрению в общественном транспорте единого электронного билета? Подробнее...


Реформа должна быть эффективной
Мариуполь является активным участником реформы административно-территориального устройства. В рамках генерального плана местные власти уже обратились в Покровский и Бердянский сельские советы с просьбой, чтобы там рассмотрели вопрос присоединения к нашему городу. Подробнее...


Есть над чем работать
Премьер-министр грозился разогнать службу занятости – чтобы этого не случилось, на местах делают упор на универсальность и гибкость Подробнее...


Из школы – в ясли
В поселке Волонтеровка появится первый детский сад Подробнее...


Сартана осталась без газа, а Садки – без света
Из-за аварии на газораспределяющей подстанции №2 в минувший вторник в Сартане без важного ресурса осталось 720 домов поселка. Подробнее...


Давайте созидать вместе Давайте созидать вместе
Стартовал шестой конкурс социальных проектов «Город – нашими руками» Подробнее...


120 огненных лет 120 огненных лет
Меткомбинат имени Ильича в феврале 2017 года отмечает 120-летие. За это время он преодолел немало трудностей, пережил три войны, но благодаря своим труженикам стал флагманом отечественной металлургии. «Ильичевец. Город» продолжает цикл публикаций о славных событиях жизни промышленного гиганта. Подробнее...

Pro-творчество с Николаем Пожогиным
Командор и аристократ Командор и аристократ
В художественном музее имени Архипа Куинджи открылась выставка памяти Леонида Бондаренко – одного из патриархов мариупольской живописи Подробнее...


«Альберту» оказали теплый прием «Альберту» оказали теплый прием
Нашумевший украинский спектакль «Альберт, или Наивысшая форма казни» – проект писателя Юрия Андруховича, автора вышеупомянутой повести, и режиссера Ольги Михайлюк – был очень тепло принят мариупольской публикой и стал для нашего города одним из главных культурных событий этой зимы. Подробнее...

Мир увлечений с Светланой Кузминской
Театр становится ближе Театр становится ближе
В Мариуполе на базе МГУ появился арт-центр. Цель его – просвещение, общение и творчество Подробнее...

Мир увлечений с Светланой Кузминской
Музыка. Память. Любовь Музыка. Память. Любовь
В Мариуполе пройдет вечер, посвященный памяти Кузьмы Скрябина. Встреча состоится по инициативе паралимпийского чемпиона, пловца Даниила Чуфарова, фан-клуба «Люди як кораблі» и реализуется коллективом ДК «Молодежный». Подробнее...

Мир увлечений с Светланой Кузминской
Из истории мариупольского театра
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Город спорта с Александром Куртовым
Вадим Дубровский: «В Таиланд хочется приезжать еще и еще» Вадим Дубровский: «В Таиланд хочется приезжать еще и еще»
Мариупольский тренер по тайскому боксу совершенствует свое мастерство на родине боевого искусства Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
Силачи Мангуша держат марку Силачи Мангуша держат марку
На чемпионате Украины спортсмены из приазовского поселка завоевали три награды Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
Стипендии – лучшим
На встрече с представителями мариупольских СМИ начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе представил мариупольских спортсменов, которым в этом году будут назначены стипендии городского совета. Подробнее...


Налоговики приглашают декларировать доходы
Мариупольская объединенная государственная налоговая инспекция напоминает, что с 1 января 2017 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2016 года. Подробнее...


Ребенка втайне от матери вывезли в Донецк
Мариупольские полицейские проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика в Донецк. Подробнее...


Городская афиша
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16:55
В Мариуполе разработан план мероприятий на случай выявления африканской чумы
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13:33
В Мариуполе почти 600 тыс. грн выделены на стипендии спортсменам
12:50
Мариупольским абитуриентам: регистрация на ВНО стартует 6 февраля
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Мариуполец хранил опасные «сувениры» на память о войне (ФОТО)
11:41
В Мариуполе в результате пожара пострадал мужчина
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Фото детей мариупольских поселков, пострадавших от войны, увидят в Верховной Раде (ФОТО)
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В Мариуполе обсудили реформу децентрализации
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09:24
В Мариуполе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
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В Кальмиусском районе Мариуполя изъяли алкогольных и табачных изделий более чем на 21 тыс. грн (ФОТО)
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16:36 Возле Авдеевки ремонтная бригада попала под обстрел, - П.Жебривский
15:38 На Донбассе мужчина вез на санях в сторону госграницы более 100 кг мяса (ФОТО)
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14:10 Легализации заработной платы на Донетчине дополнительно принесла в бюджет свыше 26 млн гривен
13:35 Около 30% выпущенных по Авдеевке снарядов не разорвались, их надо разминировать, – Зубко
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