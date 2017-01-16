

Елочка, гори!

Отслужившие свое новогодние деревья используют как топливо Подробнее...

Блог Николая Пожогина

Фактор риска

Как рассказали мариупольские библиотекари, на семинары и тренинги «Библиомоста» приглашаются польские и литовские коллеги. И они постоянно предупреждают об опасности закрытия библиотек. Подробнее...



Проверка сил перед ВНО

Идет регистрация на пробное тестирование Подробнее...



Кладбище домашних животных

Заброшенная часть Приморского парка превращается в могильник Подробнее...



Улицу Макара Мазая хотят украсить яркими граффити

Кальмиусская райадминистрация объявила конкурс на лучшую идею Подробнее...



Бояться нечего

В горбольнице №2 сокращения штата не будет Подробнее...



Начался новый этап подачи е-деклараций

Однако из-за технических проблем процесс декларирования на грани срыва Подробнее...



Вечная память герою

В Сартане открыли мемориальную доску в честь погибшего земляка Подробнее...



Донецкая железная дорога на грани остановки?

ДонЖД может остановиться из-за нехватки топлива. Подробнее...



Состоится очередная сессия горсовета

Распоряжением городского головы 25 января созывается XV сессия Мариупольского горсовета VII созыва. Подробнее...



Чтобы детство было мирным

Малышей из прифронтовых сел поздравили в Сартане Подробнее...



200 лет – не возраст

Новогодний «Щелкунчик» – подарок Мариупольской драмы к юбилею сказки Подробнее...



Конкурс новогодних селфи завершен

В Мариупольском городском совете завтра подведут итоги новогоднего конкурса селфи. Подробнее...



Полицейские проведут уроки в школах

Представители департамента образования и патрульной полиции реализуют совместный проект, в ходе которого будут обучать детей правилам поведения в экстренных ситуациях. Подробнее...

Книгочеи с Светланой Кузминской

Лучшие книги 2016 года

Что читать, на какие новинки литературы обратить внимание, подскажут рейтинги Подробнее...



Обратная связь с Татьяной Мацковой

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Город спорта с Александром Куртовым

В десятку: рейтинг лучших спортсменов Мариуполя

«Ильичевец. Город» составил собственный список Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

Вспоминая Владимира Бойко

Первый всеукраинский турнир по футболу памяти Героя Украины, бывшего почетного президента ФК «Ильичевец» Владимира Семеновича Бойко стартовал 9 января в крытом спорткомплексе «Ильичевец». Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

Мини-футбол

Продолжается розыгрыш кубка Мариуполя по мини-футболу среди городских команд. Подробнее...

Город истории с Сергеем Буровым

Кино вместо партийной карьеры

Известному украинскому режиссеру-документалисту, уроженцу Мариуполя Виктору Шкурину 5 января исполнилось 85 лет Подробнее...



Внесены изменения в решения горсовета

Во исполнение требований Закона Украины от 20.12.2016 г. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» Подробнее...



Начнут работу постоянные комиссии

С 16 января начинаются заседания депутатских комиссий. Подробнее...



На слуху: значимые события недели

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