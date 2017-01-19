Кожанов Роман Михайлович – начальник управления автоматизации меткомбината «Азовсталь»;
Мелихов Андрей Анатольевич – заведующий кафедрой экономики предприятий ПГТУ, профессор;
Скорбулатова Валентина Марковна – директор ОШ №56.
А также:
Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия — Голиков; 9 (22) января 1904, Льгов, Курская губерния - 26 окт ...
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24 лунные сутки, IV фаза
Олицетворяет мужскую сексуальную энергию, мощь. Период разрушения старого и созидания нового. Этот день надо активно использовать для укрепления собственного здоровья, повышения духовного уровня. Не рекомендуется находиться при большом скоплении людей.
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