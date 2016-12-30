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Каким 2016-й стал для Мариуполя?
Редакция сайта MRPL.CITY подобрала определения уходящему году Подробнее...
С Новым 2017 годом!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Подробнее...
Говорит главред
Спасибо за доверие!
В последний день уходящего года все мы так или иначе подводим итоги, как бы нам того ни хотелось. Спешим все успеть – раздать долги, подтянуть «хвосты» и оставить в 2016-м все плохое и негативное. Подробнее...
Целых два Деда Мороза
Подарки и увлекательное приключение – маленьким мариупольцам к новогодним праздникам Подробнее...
Сладкие подарки от мэрии
Почти пять тысяч детей льготных категорий получили новогодние наборы Подробнее...
Волшебство в ладошку
Благотворительная акция «Елочка желаний» исполняет детские мечты Подробнее...
Счастья вам и здоровья!
На официальном сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция, в которой украинцы призывают Петра Порошенко отменить новогоднее телепоздравление. Мариупольцы такую инициативу не поддерживают Подробнее...
Подарок для телезрителей
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«Постные телеблюда»
Из-за кризиса телеканалы экономят на новогодних шоу Подробнее...
Спортсмены и бездомные животные
Мариупольские зоозащитники выпустили благотворительный календарь Подробнее...
День накануне нового года
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Зверье мое с Еленой Улановой
Пернатый будильник
В гостях у удивительной птицы, которая разбирается в часах Подробнее...
Что приготовил нам Огненный Петух?
Для аккуратных, честных и инициативных следующий год может стать судьбоносным Подробнее...
Новый год в кругу семьи
Забудьте ссоры и обиды и насладитесь общением с близкими Подробнее...
Город смеха с Владимиром Щербаковым
Стальной юмор
В честь 120-летия комбината имени Ильича команды КВН сразились в юбилейном турнире Подробнее...
Личный прием Степана Махсмы
Секретарь Мариупольского городского совета
Степан Махсма проведет личный прием граждан
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Городская афиша
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На слуху: значимые события года
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