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Ильичевец
Сегодня: 22 января 2017 года, Воскресенье
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Капризы погоды не испортили Крещение 21 января 2017 года, № 5

Капризы погоды не испортили Крещение

Море по колено, легкий мороз, танцы и песни – таким был праздник в Мариуполе Подробнее...

Кожанов Роман Михайлович – начальник управления автоматизации меткомбината «Азовсталь»; Мелихов Андрей Анатольевич – заведующий кафедрой экономики предприятий ПГТУ, профессор; Скорбулатова Валентина Марковна – директор ОШ №56. А также:   Аркадий Петрович Гайдар (настоящая фамилия — Голиков; 9 (22) января 1904, Льгов, Курская губерния - 26 окт ...

Сказали: поехали! 19 января 2017 года, № 4

Сказали: поехали!

Павел Жебривский и Вадим Бойченко открыли областную клиническую больницу и представили ее нового руководителя – Ольгу Голубченко Подробнее...



Фото-ИЛЬИЧ Новые фото
Лед тронулся 17 января 2017 года, № 3

Лед тронулся

Из-за погодных условий крещенские купания в этом году едва не оказались под угрозой срыва Подробнее...



Книгохранилища или центры досуга? 13 января 2017 года, № 2

Книгохранилища или центры досуга?

Чтобы выжить, украинским библиотекам нужно постоянно обновляться Подробнее...



Задача – добиться полного прекращения огня 6 января 2017 года, № 1

Задача – добиться полного прекращения огня

Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетил наш город Подробнее...



И в радости, и в печали 31 декабря 2016 года, № 145

И в радости, и в печали

2016 год через призму публикаций «Ильичевца. Город»: мы обозначили проблему, а в конце года посмотрели – был ли результат Подробнее...



Все на каток! 29 декабря 2016 года, № 144

Все на каток!

На открытии ледовой арены, подаренной мариупольцам меткомбинатом имени Ильича, был аншлаг Подробнее...



Мариуполь войдет в четверку самых безопасных 27 декабря 2016 года, № 143

Мариуполь войдет в четверку самых безопасных

В нашем городе открыт первый в Украине аналитический сервисный центр полиции – результаты его работы впечатляют Подробнее...



Реалистичен и сбалансирован 24 декабря 2016 года, № 142

Реалистичен и сбалансирован

Депутаты Мариупольского горсовета утвердили городской бюджет на 2017 год: в рамках децентрализации увеличилась как доходная, так и расходная часть Подробнее...



В экологическом вопросе найден компромисс 22 декабря 2016 года, № 141

В экологическом вопросе найден компромисс

На общественных слушаниях меткомбинаты заявили об ускорении реализации ряда экологических проектов Подробнее...



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Читайте в газете Ильичевец 21 января 2017 года , № 5
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