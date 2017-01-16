Ильичевец
Свидетельства
О газете Ильичевец
Подписка на газеты
ON-LINE Подписка
Архив газеты Ильичевец
Архив Видео + Радио
Вестник
МиГ
Фоторепортажи
Фото
Ильичевец
Сегодня: 16 января 2017 года, Понедельник
Кино вместо партийной карьеры
Кладбище домашних животных
200 лет – не возраст
Главная | Архив газеты| Редакция | ФОТО | Видео  | Реклама | Объявления | TB Программа | ON-LINE Подписка | Вперед Пегас!
         
Книгохранилища или центры досуга? 13 января 2017 года, № 2

Книгохранилища или центры досуга?

Чтобы выжить, украинским библиотекам нужно постоянно обновляться Подробнее...

Варламова Анна Александровна – заведующая д/с №160; Лысенко Ольга Васильевна – главный специалист орготдела Кальмиусской рай­администрации; Шелест Сергей Олегович – начальник отдела сбытового сервиса меткомбината имени Ильича. А также:   1675 — Луи де Рувруа Сен-Симон (Louis de Rouvroy Saint-Simon), французский политический деятель и писатель (ум. 1755). ...

Задача – добиться полного прекращения огня 6 января 2017 года, № 1

Задача – добиться полного прекращения огня

Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетил наш город Подробнее...



Фото-ИЛЬИЧ Новые фото
И в радости, и в печали 31 декабря 2016 года, № 145

И в радости, и в печали

2016 год через призму публикаций «Ильичевца. Город»: мы обозначили проблему, а в конце года посмотрели – был ли результат Подробнее...



Все на каток! 29 декабря 2016 года, № 144

Все на каток!

На открытии ледовой арены, подаренной мариупольцам меткомбинатом имени Ильича, был аншлаг Подробнее...

Мариуполь войдет в четверку самых безопасных 27 декабря 2016 года, № 143

Мариуполь войдет в четверку самых безопасных

В нашем городе открыт первый в Украине аналитический сервисный центр полиции – результаты его работы впечатляют Подробнее...



Реалистичен и сбалансирован 24 декабря 2016 года, № 142

Реалистичен и сбалансирован

Депутаты Мариупольского горсовета утвердили городской бюджет на 2017 год: в рамках децентрализации увеличилась как доходная, так и расходная часть Подробнее...



В экологическом вопросе найден компромисс 22 декабря 2016 года, № 141

В экологическом вопросе найден компромисс

На общественных слушаниях меткомбинаты заявили об ускорении реализации ряда экологических проектов Подробнее...



Добром согреть сердца 20 декабря 2016 года, № 140

Добром согреть сердца

Городской голова прочел детям сказку о Николае Чудотворце Подробнее...



Мэр призывает ускориться 17 декабря 2016 года, № 139

Мэр призывает ускориться

Сроки реализации природоохранных проектов были продлены, но на встрече с городским головой гендиректора пообещали – корректировка будет Подробнее...



Год преодоления и возрождения 15 декабря 2016 года, № 138

Год преодоления и возрождения

Пора оглянуться назад и оценить итоги работы нового мэра и его команды Подробнее...



18 лунные сутки, III фаза Каждый из нас видит мир через свое зеркало. Этот день покажет, какое оно: кривое, увеличительное, уменьшительное или вообще искажающий реальность осколок. Происходящее с нами в этот день является отражением нашей сущности.  

SELECTORNEWS - ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Loading...
Видео


Читайте в газете Ильичевец 13 января 2017 года , № 2
Новости выпуска:


Елочка, гори! Елочка, гори!
Отслужившие свое новогодние деревья используют как топливо Подробнее...

Блог Николая Пожогина
Фактор риска
Как рассказали мариупольские библиотекари, на семинары и тренинги «Библиомоста» приглашаются польские и литовские коллеги. И они постоянно предупреждают об опасности закрытия библиотек. Подробнее...


Проверка сил перед ВНО
Идет регистрация на пробное тестирование Подробнее...


Кладбище домашних животных Кладбище домашних животных
Заброшенная часть Приморского парка превращается в могильник Подробнее...


Улицу Макара Мазая хотят украсить яркими граффити Улицу Макара Мазая хотят украсить яркими граффити
Кальмиусская райадминистрация объявила конкурс на лучшую идею Подробнее...


Бояться нечего
В горбольнице №2 сокращения штата не будет Подробнее...


Начался новый этап подачи е-деклараций
Однако из-за технических проблем процесс декларирования на грани срыва Подробнее...


Вечная память герою Вечная память герою
В Сартане открыли мемориальную доску в честь погибшего земляка Подробнее...


Донецкая железная дорога на грани остановки?
ДонЖД может остановиться из-за нехватки топлива. Подробнее...


Состоится очередная сессия горсовета
Распоряжением городского головы 25 января созывается XV сессия Мариупольского горсовета VII созыва. Подробнее...


Чтобы детство было мирным
Малышей из прифронтовых сел поздравили в Сартане Подробнее...


200 лет – не возраст 200 лет – не возраст
Новогодний «Щелкунчик» – подарок Мариупольской драмы к юбилею сказки Подробнее...


Конкурс новогодних селфи завершен Конкурс новогодних селфи завершен
В Мариупольском городском совете завтра подведут итоги новогоднего конкурса селфи. Подробнее...


Полицейские проведут уроки в школах
Представители департамента образования и патрульной полиции реализуют совместный проект, в ходе которого будут обучать детей правилам поведения в экстренных ситуациях. Подробнее...

Книгочеи с Светланой Кузминской
Лучшие книги 2016 года Лучшие книги 2016 года
Что читать, на какие новинки литературы обратить внимание, подскажут рейтинги Подробнее...


Обратная связь с Татьяной Мацковой
Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
В десятку: рейтинг лучших спортсменов Мариуполя
«Ильичевец. Город» составил собственный список Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
Вспоминая Владимира Бойко
Первый всеукраинский турнир по футболу памяти Героя Украины, бывшего почетного президента ФК «Ильичевец» Владимира Семеновича Бойко стартовал 9 января в крытом спорткомплексе «Ильичевец». Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
Мини-футбол
Продолжается розыгрыш кубка Мариуполя по мини-футболу среди городских команд. Подробнее...

Город истории с Сергеем Буровым
Кино вместо партийной карьеры Кино вместо партийной карьеры
Известному украинскому режиссеру-документалисту, уроженцу Мариуполя Виктору Шкурину 5 января исполнилось 85 лет Подробнее...


Внесены изменения в решения горсовета
Во исполнение требований Закона Украины от 20.12.2016 г. «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» Подробнее...


Начнут работу постоянные комиссии
С 16 января начинаются заседания депутатских комиссий. Подробнее...


На слуху: значимые события недели
Подробнее...


ПОГОДА

 
Поделись новостью
Лента новостей
Региональные новости
16.01.2017
17:27
В Мариуполе подготовлены две Крещенские купели (ФОТО, ВИДЕО)
16:47
В мариупольских поселках вблизи линии разграничения 1000 человек получили гумпомощь (ФОТО)
16:01
Многодетной мариупольской семье подарили день мандариновых историй (ФОТО)
15:22
Для мариупольских старшеклассников МГУ устраивает День открытых дверей
14:54
«Укрпошта» выпустила марку в честь великого мариупольского художника (ФОТО)
14:14
Между Мариуполем и Одессой «Укрзализныця» рассматривает возможность запуска прямого сообщения
13:41
Мариупольские полицейские подарили детям-сиротам путешествие в столицу (ФОТО)
13:03
Мариупольцы незаконно «наловили» рыбы на 100 000 гривен (ФОТО)
12:30
В Мариуполе определили победителя в конкурсе новогодних селфи (ФОТО)
11:56
В Мариуполе чествовали волонтеров Приазовья (ФОТО)
11:13
В Мариуполе появился бизнес-инкубатор для переселенцев
10:40
В Мариуполе закрыли городскую елку (ФОТО)
10:12
В Левобережном районе Мариуполя перевернулся автомобиль (ФОТО)
09:42
Полицейские Мариуполя получили спецтехнику для связи с колл-центром (ВИДЕО)
09:07
Улицы мариупольских поселков будет убирать новая мусороуборочная техника (ФОТО)
Все новости
Новости Украины и Мира
16.01.2017
17:28 На Донетчине прекращена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен
16:30 На неподконтрольный Донбасса пытались вывезти карточки интернет-пополнения на более чем 30 тыс. грн
15:48 «Ты среди своих» – проект для поддержки детей, пострадавших в результате конфликта на Донбассе (ВИДЕО)
14:57 На Донетчине открыли мемориальную доску легендарному тренеру по настольному теннису
14:15 Земельный налог обогатил местные бюджеты Донецкой области на 726 млн гривен
13:33 Для выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса ежегодно нужно 30 млрд грн, - Рева
12:51 В Донецкой области в течение суток спасатели дважды извлекали водителей из снежных заносов
12:09 КПВВ на Донбассе планируется оборудовать видеонаблюдением до марта
11:27 На Донетчине разоблачили на взятке чиновника горсовета
10:45 На Донетчине более 500 жителей на линии огня получили помощь от Гуманитарного штаба
10:03 Более полутора тысячи рождественских подарков собрано в Польше для пострадавших на Донбассе
09:21 Сегодня на пунктах пропуска на Донбассе очереди из более 700 автомобилей
Все новости


RSS ЛЕНТА
RSS-ЛЕНТА
http://www.ilich.in.ua/news.rss


Партнеры
Work.ua - работа в Киеве и Украине
WORK.ua - Работа в Украине. У нас найдется работа в Киеве и других городах Украины. Свежие вакансии ведущих компаний. Поиск по резюме.

Главная | Новости | Наши издания | Свидетельства | О газете | Подписка | Фоторепортажи | Реклама | Архив выпусков | «Ильич-сталь»

2002-2009 © "Ильичевец". Электронная почта:

При цитировании обязательна ссылка на ilich.in.ua.
При цитировании электронными СМИ размещение активной ссылки ilich.in.ua обязательно.

 Редакция:пр. адмирала Нахимова, 116 А г. Мариуполь 875034
Телефоны: главный редактор (0629) 47-46-45, заместитель главного редактора (0629) 47-45-60, реклама, объявления, подписка (0629)47-46-11, справки по редакции 47-45-76
  
Яндекс цитирования