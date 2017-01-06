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Задача – добиться полного прекращения огня 6 января 2017 года, № 1

Задача – добиться полного прекращения огня

Новый глава ОБСЕ Себастьян Курц посетил наш город Подробнее...

Золотницкий Сергей Юрьевич – тренер ФК «Ильичевец». А также:1571 — Карл Бонавентура граф Бюкуа, полководец в Тридцатилетней войне (ум. 1621).1590 — Симон Вуэ, французский живописец (ум. 1649).1797 — Фердинанд Петрович Врангель, российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал (ум. 1870).1831 — Агатон Гиллер, польский революционер.1859 — Пё ...

И в радости, и в печали 31 декабря 2016 года, № 145

И в радости, и в печали

2016 год через призму публикаций «Ильичевца. Город»: мы обозначили проблему, а в конце года посмотрели – был ли результат Подробнее...



Фото-ИЛЬИЧ Новые фото
Все на каток! 29 декабря 2016 года, № 144

Все на каток!

На открытии ледовой арены, подаренной мариупольцам меткомбинатом имени Ильича, был аншлаг Подробнее...



Мариуполь войдет в четверку самых безопасных 27 декабря 2016 года, № 143

Мариуполь войдет в четверку самых безопасных

В нашем городе открыт первый в Украине аналитический сервисный центр полиции – результаты его работы впечатляют Подробнее...

Реалистичен и сбалансирован 24 декабря 2016 года, № 142

Реалистичен и сбалансирован

Депутаты Мариупольского горсовета утвердили городской бюджет на 2017 год: в рамках децентрализации увеличилась как доходная, так и расходная часть Подробнее...



В экологическом вопросе найден компромисс 22 декабря 2016 года, № 141

В экологическом вопросе найден компромисс

На общественных слушаниях меткомбинаты заявили об ускорении реализации ряда экологических проектов Подробнее...



Добром согреть сердца 20 декабря 2016 года, № 140

Добром согреть сердца

Городской голова прочел детям сказку о Николае Чудотворце Подробнее...



Мэр призывает ускориться 17 декабря 2016 года, № 139

Мэр призывает ускориться

Сроки реализации природоохранных проектов были продлены, но на встрече с городским головой гендиректора пообещали – корректировка будет Подробнее...



Год преодоления и возрождения 15 декабря 2016 года, № 138

Год преодоления и возрождения

Пора оглянуться назад и оценить итоги работы нового мэра и его команды Подробнее...



Как жить будем? 13 декабря 2016 года, № 137

Как жить будем?

Отразится ли повышение минималки на доходах украинцев Подробнее...



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Читайте в газете Ильичевец 6 января 2017 года , № 1
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С Рождеством Христовым! С Рождеством Христовым!
Новогодние и рождественские праздники наполняют нас детскими воспоминаниями, ощущением волшебства и счастья. Это время, когда люди вокруг становятся добрее, мы начинаем верить в чудеса и погружаемся в мир давних обычаев и традиций. Подробнее...


В новый год из Мариуполя В новый год из Мариуполя
Президент Петр Порошенко встретил праздник с украинскими военными Подробнее...


Добро пожаловать в мир! Добро пожаловать в мир!
Вадим Бойченко навестил малышей, родившихся в первый день нового года Подробнее...


Без поддержки Мариуполь не останется
В минувший вторник, сразу же после поездки в Виноградное, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко провел встречу с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Подробнее...


Будущее зависит от нас Будущее зависит от нас
Глава Донетчины назвал первоочередные задачи для области – строительство новой инфраструктуры и повышение сознательности жителей Подробнее...


МАФов станет меньше
Депутаты Мариупольского горсовета на декабрьской сессии утвердили комплексные схемы размещения временных сооружений и их архитектурного типа для осуществления предпринимательской деятельности на территории Кальмиусского, Левобережного и Приморского районов. Подробнее...


Подарки из города Пафос Подарки из города Пафос
Греки-киприоты поддержали сартанских ребятишек Подробнее...


Новогодняя сказка для ребят Новогодняя сказка для ребят
Маленькие переселенцы с радостью помогли Деду Морозу нарядить елку Подробнее...


Самые странные петиции – 2016
Чего требовали мариупольцы от городской власти? Подробнее...


Дождь перед Рождеством
Непогода в Мариуполе стала причиной ДТП и травм Подробнее...


Обратная связь с Татьяной Мацковой
Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Подробнее...


Сергей Матвиенков: «Дыры в бюджете видны невооруженным глазом» Сергей Матвиенков: «Дыры в бюджете видны невооруженным глазом»
Главная смета страны на 2017 год не решает ключевых задач – это развитие экономики и повышение благосостояния граждан, считает депутат Подробнее...


Архитектурная либерализация
Для перепланировки жилья разрешение не нужно Подробнее...


Теплоснабжение можно обрезать
Утвердили состав комиссии, которая будет решать вопрос отключения отопления у горожан Подробнее...


Чудеса случаются, главное – верить
Праздничным настроением с читателями «Ильичевца. Город» поделились известные мариупольцы Подробнее...


Рецепты из горсовета
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Город спорта с Александром Куртовым
Давид Табатадзе: «Мариупольцы, занимайтесь физкультурой и спортом!»
Начальник управления физической культуры и спорта подвел итоги спортивного года Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым
И кикбоксинг по плечу
Мариупольские спортсмены стали чемпионами в открытом межрегиональном турнире Wizard Open Подробнее...


Городская афиша
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На слуху: значимые события недели
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Рождественское чудо для полицейских: дети объехали блокпосты вокруг Мариуполя, чтобы поздравить своих защитников (ФОТО)
15:57
Мариуполь стал городом-партнером проекта USAID "Муниципальная энергетическая реформа в Украине"
15:10
Мариупольцев приглашают на стритбол
14:36
В Мариуполе установят информационные баннеры о минной опасности от ОБСЕ
13:51
Мариупольские храмы правоохранители возьмут под круглосуточный контроль
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Должностные лица, виновные в ненадлежащей организации торжественных мероприятий в Мариуполе 31 декабря, понесут наказание, - Минобороны
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Горэлектротранспорт Мариуполя на Рождество продлит свою работу
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Исследования мариупольских ученых-экономистов помогут развитию малого и среднего бизнеса города
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16:27 Для обеспечения проезда на автодорогах Донетчины работают 35 дорожных машин и механизмов
15:45 На Донбассе по реке пытались доставить продукты на неподконтрольную территорию
15:03 Саперы обезвредили 3 самодельные взрывчатки под водоводом канала "Северский Донец-Донбасс" (ФОТО)
14:21 Внедорожник, продукты и концерты под новый год привезли на Донбасс винницкие депутаты (ФОТО)
13:39 С начала года на Донетчине выявили почти 30 пьяных водителей
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