

С Рождеством Христовым!

Новогодние и рождественские праздники наполняют нас детскими воспоминаниями, ощущением волшебства и счастья. Это время, когда люди вокруг становятся добрее, мы начинаем верить в чудеса и погружаемся в мир давних обычаев и традиций. Подробнее...



В новый год из Мариуполя

Президент Петр Порошенко встретил праздник с украинскими военными Подробнее...



Добро пожаловать в мир!

Вадим Бойченко навестил малышей, родившихся в первый день нового года Подробнее...



Без поддержки Мариуполь не останется

В минувший вторник, сразу же после поездки в Виноградное, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко провел встречу с федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Подробнее...



Будущее зависит от нас

Глава Донетчины назвал первоочередные задачи для области – строительство новой инфраструктуры и повышение сознательности жителей Подробнее...



МАФов станет меньше

Депутаты Мариупольского горсовета на декабрьской сессии утвердили комплексные схемы размещения временных сооружений и их архитектурного типа для осуществления предпринимательской деятельности на территории Кальмиусского, Левобережного и Приморского районов. Подробнее...



Подарки из города Пафос

Греки-киприоты поддержали сартанских ребятишек Подробнее...



Новогодняя сказка для ребят

Маленькие переселенцы с радостью помогли Деду Морозу нарядить елку Подробнее...



Самые странные петиции – 2016

Чего требовали мариупольцы от городской власти? Подробнее...



Дождь перед Рождеством

Непогода в Мариуполе стала причиной ДТП и травм Подробнее...



Обратная связь с Татьяной Мацковой

Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Подробнее...



Сергей Матвиенков: «Дыры в бюджете видны невооруженным глазом»

Главная смета страны на 2017 год не решает ключевых задач – это развитие экономики и повышение благосостояния граждан, считает депутат Подробнее...



Архитектурная либерализация

Для перепланировки жилья разрешение не нужно Подробнее...



Теплоснабжение можно обрезать

Утвердили состав комиссии, которая будет решать вопрос отключения отопления у горожан Подробнее...



Чудеса случаются, главное – верить

Праздничным настроением с читателями «Ильичевца. Город» поделились известные мариупольцы Подробнее...



Рецепты из горсовета

Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

Давид Табатадзе: «Мариупольцы, занимайтесь физкультурой и спортом!»

Начальник управления физической культуры и спорта подвел итоги спортивного года Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

И кикбоксинг по плечу

Мариупольские спортсмены стали чемпионами в открытом межрегиональном турнире Wizard Open Подробнее...



Городская афиша

Подробнее...



На слуху: значимые события недели

Подробнее...