

Работа на грани

На меткомбинате имени Ильича делается все возможное, чтобы избежать остановки Подробнее...



Авдеевке помогает вся Украина

Город у линии фронта живет в условиях, близких к гуманитарной катастрофе Подробнее...



Мир и война у дверей Европы

Французская делегация заверила мариупольцев в полной поддержке Подробнее...



Пользы экономике не будет

Юрий Зинченко уличил «Укрзалізницю» в скрытом повышении тарифов Подробнее...



Сартана снова под обстрелом

Повреждены дома, никто из жителей не пострадал Подробнее...

Блог Юлии Франжевой

Горячие сердца и стальные нервы

В работе службы «102» бывает достаточно нестандартных ситуаций, тем не менее профессионализм оператора заключается в том, чтобы не перейти грань от хладнокровной выдержки до равнодушного формализма и от естественного сочувствия до потери контроля над ситуацией. Подробнее...



Вагоны киевского поезда обновят

В Мариуполе в 2017 году отремонтируют 135 вагонов пассажирских поездов всех направлений Подробнее...



Депутатам выдали учебники

При поддержке США в Мариуполе состоялся двухдневный семинар Подробнее...

Публично о личном с Татьяной Мацковой

Побеждает сильнейший

Стронгмен с двумя высшими образованиями Александр Лашин о правильных целях, кумирах и папиных дочках Подробнее...



Степан Махсма проведет личный прием

Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма проведет личный прием граждан Подробнее...



На слуху: значимые события недели

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План мероприятий

Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4) Подробнее...