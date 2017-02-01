

«Здоровье» приказало долго жить?

Здание азовмашевского профилактория законсервировано, большинство жильцов вынуждены выселиться Подробнее...



Продолжать реформы и бороться с коррупцией

Это лучший ответ агрессору, заявил министр иностранных дел Дании во время визита в Мариуполь Подробнее...



Эра высоких технологий

Готов ли город к внедрению в общественном транспорте единого электронного билета? Подробнее...



Реформа должна быть эффективной

Мариуполь является активным участником реформы административно-территориального устройства. В рамках генерального плана местные власти уже обратились в Покровский и Бердянский сельские советы с просьбой, чтобы там рассмотрели вопрос присоединения к нашему городу. Подробнее...



Есть над чем работать

Премьер-министр грозился разогнать службу занятости – чтобы этого не случилось, на местах делают упор на универсальность и гибкость Подробнее...



Из школы – в ясли

В поселке Волонтеровка появится первый детский сад Подробнее...



Сартана осталась без газа, а Садки – без света

Из-за аварии на газораспределяющей подстанции №2 в минувший вторник в Сартане без важного ресурса осталось 720 домов поселка. Подробнее...



Давайте созидать вместе

Стартовал шестой конкурс социальных проектов «Город – нашими руками» Подробнее...



120 огненных лет

Меткомбинат имени Ильича в феврале 2017 года отмечает 120-летие. За это время он преодолел немало трудностей, пережил три войны, но благодаря своим труженикам стал флагманом отечественной металлургии. «Ильичевец. Город» продолжает цикл публикаций о славных событиях жизни промышленного гиганта. Подробнее...

Pro-творчество с Николаем Пожогиным

Командор и аристократ

В художественном музее имени Архипа Куинджи открылась выставка памяти Леонида Бондаренко – одного из патриархов мариупольской живописи Подробнее...



«Альберту» оказали теплый прием

Нашумевший украинский спектакль «Альберт, или Наивысшая форма казни» – проект писателя Юрия Андруховича, автора вышеупомянутой повести, и режиссера Ольги Михайлюк – был очень тепло принят мариупольской публикой и стал для нашего города одним из главных культурных событий этой зимы. Подробнее...

Мир увлечений с Светланой Кузминской

Театр становится ближе

В Мариуполе на базе МГУ появился арт-центр. Цель его – просвещение, общение и творчество Подробнее...

Мир увлечений с Светланой Кузминской

Музыка. Память. Любовь

В Мариуполе пройдет вечер, посвященный памяти Кузьмы Скрябина. Встреча состоится по инициативе паралимпийского чемпиона, пловца Даниила Чуфарова, фан-клуба «Люди як кораблі» и реализуется коллективом ДК «Молодежный». Подробнее...

Мир увлечений с Светланой Кузминской

Из истории мариупольского театра

Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

Вадим Дубровский: «В Таиланд хочется приезжать еще и еще»

Мариупольский тренер по тайскому боксу совершенствует свое мастерство на родине боевого искусства Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

Силачи Мангуша держат марку

На чемпионате Украины спортсмены из приазовского поселка завоевали три награды Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

Стипендии – лучшим

На встрече с представителями мариупольских СМИ начальник управления физической культуры и спорта Давид Табатадзе представил мариупольских спортсменов, которым в этом году будут назначены стипендии городского совета. Подробнее...



Налоговики приглашают декларировать доходы

Мариупольская объединенная государственная налоговая инспекция напоминает, что с 1 января 2017 года началась кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2016 года. Подробнее...



Ребенка втайне от матери вывезли в Донецк

Мариупольские полицейские проводят проверку по факту вывоза 10-летнего мальчика в Донецк. Подробнее...



Городская афиша

Подробнее...