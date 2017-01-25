

Определились с приоритетами

Принята Программа экономического и социального развития города на 2017 год Подробнее...



Прощай, аналог! Здравствуй, цифра!

Переход на цифровое ТВ в Украине начнется уже этим летом. Чего ждать мариупольцам? Подробнее...



На судоремонтном снова форс-мажор

Обыски и изъятие документов мешают полноценной стабильной работе предприятия Подробнее...



Мариупольское телевидение возглавила Ирина Дудина

Редактор публицистических программ Мариупольского телевидения Ирина Дудина назначена генеральным директором телеканала. Нового руководителя представил президент МТВ Константин Коломоец. Подробнее...



Выздоравливать с комфортом

В мариупольской больнице появился бесплатный Wi-Fi для пациентов и персонала Подробнее...



Народный депутат проведет прием

Народный депутат Украины Мустафа Найем проведет личный прием граждан. Подробнее...



Наливайкам возле детсадов не место

Закусочная «Ни пуха ни пера» на улице Латышева, 27-а вызывает резкое неприятие у жителей Черемушек. Подробнее...



Пост принял

Мариупольский горздрав возглавит хирург из Киева Подробнее...



«Я б в ремонтники пошел»

Промcервис провел круглый стол с городской службой занятости Подробнее...



Обратная связь с Татьяной Мацковой

Делитесь с нами новостями, замечаниями, мнениями. Подробнее...



Объединение ради мира и развития

В Мариупольском городском совете зарегистрирована депутатская группа Подробнее...



Азовстальцами станут лучшие

Выпускники программы «Школа – вуз – комбинат» успешно защитили магистерские работы Подробнее...



ОСМД в приоритете

В минувший вторник состоялся личный прием городского головы Вадима Бойченко. Один из вопросов, который подняли мариупольцы, касался взаимоотношений общества совладельцев многоквартирного дома и собственников магазина, расположенного в том же здании. Подробнее...



Азовское море нужно спасать

Свойство экосистемы к самовосстановлению еще не утрачено, помогут жесткие меры Подробнее...



«Альберт, або Найвища форма страти»

Мариупольцы увидят перформанс по рассказу Юрия Андруховича Подробнее...

PRO-творчество с Светланой Кузминской

Сойкино крыло из прошлого

В драматическом театре Мариуполя премьера по новелле украинского классика Ивана Франко Подробнее...



Поможем театру слоганом!

Мариупольская драма объявила конкурс Подробнее...



С признаками подделки

Мариуполец ездил на автомобиле с перебитым номером и фальшивыми документами Подробнее...



Кто устроил в центре города трамвайный коллапс?

Синий Daewoo Lanos блокировал движение около десяти трамваев в центре города в минувший вторник Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

Александр Севидов: «Футболисты «Ильичевца» хотят играть в Премьер-лиге»

Главный тренер мариупольской команды поделился планами на весеннюю часть сезона Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

Впереди – плей-офф

Четвертьфиналисты Кубка Мариуполя известны Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

В Мариуполе только победы

В Мариуполе в чемпионате Украины среди команд суперлиги гандбольный клуб «Шахтер-Академия» дважды сыграл со львовским «Политехником». Подробнее...

Город спорта с Александром Куртовым

«Металлург» – зимний чемпион

В течение двух месяцев на поле с искусственным покрытием стадиона «Азовсталь» проходил зимний футбольный турнир городских команд. Подробнее...



Городская афиша

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