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Ильичевец
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Вооружены технологиями и очень эффективны 4 февраля 2017 года, № 11

Вооружены технологиями и очень эффективны

В чем уникальность Единого аналитического сервисного центра полиции Донецкой области: взгляд изнутри Подробнее...

Кармазин Борис Борисович – начальник управления по социальным вопросам меткомбината имени Ильича; Бойко Вера Михайловна – заведующая отделом комплектации библиотеки профкома меткомбината имени Ильича. А также : Зеленецкий Владимир Серафимович – доктор юридических наук, профессор, действительный член Академии правовых наук Украины, заместитель директора по научной работ ...

В помощь жителям Авдеевки 2 февраля 2017 года, № 10

В помощь жителям Авдеевки

Металлурги отправили гуманитарный груз в постоянно обстреливаемый город Подробнее...



Фото-ИЛЬИЧ Новые фото
Футбольная академия вступает в игру 31 января 2017 года, № 9

Футбольная академия вступает в игру

Перед первым официальным матчем ее воспитанникам вручили новую форму Подробнее...



Нехорошее соседство 28 января 2017 года, № 8

Нехорошее соседство

Жители поселка Волонтеровка обеспокоены незаконным строительством здания непонятного назначения рядом с их домами Подробнее...

День памяти на Восточном 26 января 2017 года, № 7

День памяти на Восточном

В Мариуполе прошел митинг-реквием, посвященный погибшим во время обстрела микрорайона Подробнее...



Важно знать правду 24 января 2017 года, № 6

Важно знать правду

Посол Греции в Украине Георгиос Пукамисас впервые приехал с официальным визитом в Приазовье Подробнее...



Капризы погоды не испортили Крещение 21 января 2017 года, № 5

Капризы погоды не испортили Крещение

Море по колено, легкий мороз, танцы и песни – таким был праздник в Мариуполе Подробнее...



Сказали: поехали! 19 января 2017 года, № 4

Сказали: поехали!

Павел Жебривский и Вадим Бойченко открыли областную клиническую больницу и представили ее нового руководителя – Ольгу Голубченко Подробнее...



Лед тронулся 17 января 2017 года, № 3

Лед тронулся

Из-за погодных условий крещенские купания в этом году едва не оказались под угрозой срыва Подробнее...



Книгохранилища или центры досуга? 13 января 2017 года, № 2

Книгохранилища или центры досуга?

Чтобы выжить, украинским библиотекам нужно постоянно обновляться Подробнее...



8 лунные сутки Идет оформление того, что произошло с вами в первые семь дней лунного календаря. Хорошо покаяться – это пойдет вам на пользу. Займитесь планированием и задумайтесь над будущим. 

SELECTORNEWS - ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

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Читайте в газете Ильичевец 4 февраля 2017 года , № 11
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Работа на грани Работа на грани
На меткомбинате имени Ильича делается все возможное, чтобы избежать остановки Подробнее...


Авдеевке помогает вся Украина Авдеевке помогает вся Украина
Город у линии фронта живет в условиях, близких к гуманитарной катастрофе Подробнее...


Мир и война у дверей Европы Мир и война у дверей Европы
Французская делегация заверила мариупольцев в полной поддержке Подробнее...


Пользы экономике не будет
Юрий Зинченко уличил «Укрзалізницю» в скрытом повышении тарифов Подробнее...


Сартана снова под обстрелом Сартана снова под обстрелом
Повреждены дома, никто из жителей не пострадал Подробнее...

Блог Юлии Франжевой
Горячие сердца и стальные нервы
В работе службы «102» бывает достаточно нестандартных ситуаций, тем не менее профессионализм оператора заключается в том, чтобы не перейти грань от хладнокровной выдержки до равнодушного формализма и от естественного сочувствия до потери контроля над ситуацией. Подробнее...


Вагоны киевского поезда обновят
В Мариуполе в 2017 году отремонтируют 135 вагонов пассажирских поездов всех направлений Подробнее...


Депутатам выдали учебники
При поддержке США в Мариуполе состоялся двухдневный семинар Подробнее...

Публично о личном с Татьяной Мацковой
Побеждает сильнейший Побеждает сильнейший
Стронгмен с двумя высшими образованиями Александр Лашин о правильных целях, кумирах и папиных дочках Подробнее...


Степан Махсма проведет личный прием
Секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма проведет личный прием граждан Подробнее...


На слуху: значимые события недели
Подробнее...


План мероприятий
Центра социальной защиты «Забота» (ул. Радина, 4) Подробнее...


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Для мариупольцев сыграет романсы камерный оркестр «Ренессанс»
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В Мариуполе изучат потребности переселенцев (ФОТО)
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Мариупольским перевозчикам обещают еженедельные проверки состояния салона и документов
16:05
Мариупольцев приглашают на первенство города по горным лыжам и сноуборду
15:23
Снабжение Мариуполя водой временно будет осуществляться из Старокрымского водохранилища
14:51
Мариупольские пограничники передали жителям Авдеевки полевые кухни (ФОТО, ВИДЕО)
14:10
Малоимущим и одиноким мариупольцам помогают дровами
13:30
Мариупольцев приглашают на авторский проект «Высоцкий: черное и белое»
12:42
Мариупольцев предупреждают об участившихся случаях мошенничества
12:05
В Азовском море объявлено начало ледовой кампании
11:30
В результате обстрела мариупольской Сартаны разрушены дома местных жителей и нежилые объекты (ФОТО)
10:38
В Мариуполе за серию краж задержали «специалиста» по взлому окон (ФОТО)
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17:41 Угольное предприятие Донетчины уклонилось от уплаты налогов на 5 млн гривен
17:01 В районе Авдеевки существует угроза гуманитарной и экологической катастрофы, - ОБСЕ
16:35 Еврокомиссар по гумпомощи готов посетить Донбасс во главе гуманитарной миссии
15:51 В Донецкой области отмечается рост объема сельхозпродукции
14:55 Пиротехники и энергетики ожидают разрешения на начало ремонта ЛЭП около Авдеевки, – ГосЧС
14:02 СБУ разоблачила масштабную поставку на Донбасс фальсифицированной водки (ФОТО)
13:07 Донетчину ожидаются осадки в виде мокрого снега, на дорогах гололедица
12:27 За время отработки автоперевозчиков Донетчины выявлено почти 180 нарушений законодательства
11:38 Директор одного из банков Донетчины присвоил почти 3 млн грн
11:04 Гуманитарный штаб за три дня доставил мирным жителям Донбасса не менее 540 тонн помощи
10:25 Медики спасают зрение пострадавшему во время обстрела на Донетчине британскому журналисту
09:42 На Донетчине при обстреле КПВВ «Марьинка» повредили пограничные модули
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